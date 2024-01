Jerônimo visita servidores de plantão na véspera do Natal | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) visitou, na manhã deste domingo, 24, servidores públicos estaduais que estão de plantão nesta véspera do Natal, prestando serviços essenciais à população do estado. O gestor estadual aproveitou para agradecer a dedicação dos trabalhadores.

"São pessoas que estão diariamente nesse serviço, eu sei, mas hoje eu quis fazer esse gesto que alegrou muito meu coração, e me faz sair animado para em 2024 continuarmos cuidando dos servidores públicos. Quero reafirmar ao povo da Bahia o quanto confio nesses profissionais. Muito obrigado a todos que atuam nas áreas de segurança pública, da saúde, do turismo. O agradecimento se estende não apenas aos servidores da rede estadual, mas também a quem atua na municipal e federal. Parabéns, muito obrigado e bom Natal a todos”, disse o petista.

Jerônimo também lembrou de outros trabalhadores e trabalhadoras que não compõem o serviço público, mas trabalham em datas festivas, como os profissionais que atuam em shopping, bares, restaurantes e hotéis.

A série de visitas começou na sede da Central Estadual de Regulação (CER), situada no prédio anexo à Secretaria Estadual da Saúde (Sesab), no CAB, em Salvador, onde uma equipe de mais de 60 pessoas trabalha de forma ininterrupta com 28 médicos, 28 técnicos de regulação e 10 enfermeiros.

Do CER, o governador seguiu para o 1º Batalhão de Bombeiros Militar, localizado na Barroquinha, onde saudou os profissionais que desempenham um papel vital na segurança. Ao todo, 148 bombeiros militares estão atuando no plantão de Natal.

Em seguida, Jerônimo dirigiu-se ao Pelourinho, onde visitou o 18º Batalhão de Polícia Militar e a Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), situada no Largo do Cruzeiro de São Francisco.

Ao todo, 80 profissionais estão atuando no plantão de Natal nessas instituições que desempenham uma função essencial, especialmente durante o verão, assegurando a segurança tanto dos baianos quanto dos turistas que exploram as belezas e atrativos do Centro Histórico de Salvador.