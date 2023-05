João Leão recebe alta após 10 dias internado com dengue em Brasília

O deputado federal João Leão (PP) recebeu alta médica e já se recupera em casa de um diagnóstico de dengue, no qual precisou ser internado no último dia 19, no hospital Santa Lúcia, em Brasília.

Leão já passou por alguns sustos nos últimos anos, a exemplo de um desmaio durante cerimônia da Polícia Militar no Dendezeiros, no ano passado e um mal-estar durante a campanha eleitoral de 2022, que o fez desistir da candidatura ao Senado, na chapa majoritária de ACM Neto.