Kiki Bispo: “Não tenho dúvida que seremos a maior bancada da Câmara" | A TARDE

Líder do governo Bruno Reis, o vereador Kiki Bispo (União Brasil) quer acelerar o passo nas votações da Câmara de Salvador antes de mergulhar na campanha à reeleição. Otimista, ele acredita que a boa avaliação do prefeito vai permitir eleger um número maior de vereadores.

“Eu não tenho dúvida que seremos a maior bancada da Câmara Municipal”, diz Bispo, que, no entanto, alerta para a necessidade de manter um bom ritmo de deliberações na casa legislativa municipal.

“A Câmara já tem um histórico de ter um ano legislativo combinado com eleição, e eu penso que os líderes partidários, a mesa diretora, vai ter toda uma responsabilidade de produzir o suficiente para que a cidade não sinta falta de leis importantes, que são fundamentais para desenvolver nossa cidade. Então eu espero que a gente possa já no início dos trabalhos legislativos, após o carnaval, a gente possa deliberar matérias importantes, produzir para poder ter crédito para fazer as eleições”.