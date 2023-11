Leo Prates nega adesão de novos filiados ao PDT: "não houve conversa" | A TARDE

As discussões sobre as eleições municipais de 2024 seguem caminhando dentro do PDT de Salvador. No âmbito da vereança, a sigla almeja ampliar a bancada e emplacar, ao menos, quatro vereadores na Câmara Municipal da capital baiana (CMS).

O assunto, que está em fase de amadurecimento dentro da sigla, ainda carece de um consenso entre os ‘cabeças’ do partido: os presidentes nacional, estadual e municipal, Carlos Lupi (licenciado); Félix Mendonça Júnior e Leo Prates, respectivamente, sobre a entrada de novos filiados à sigla com ou sem mandato. Prates ainda assegura que a decisão deve passar pelo consenso de todos e que o tema ainda não entrou no rol das suas conversas com Félix.

“Meu acordo com [Carlos] Lupi e Félix [Mendonça Júnior], é que a entrada de novos filiados só será feita em consenso entre nós três e seguindo a liderança do deputado Félix. Até o presente momento, não houve qualquer conversa entre eu e Félix para a entrada de qualquer quadro no PDT”, garantiu.

Como adiantado pelo portal A TARDE, os nomes dos presidentes da Limpurb, Omar Gordilho, e da Codecon, Zilton Kruger, estão sendo sondados para ocupar duas cadeiras dentro do PDT a fim de concorrer às eleições municipais do ano que vem. Os citados são ligados ao próprio presidente municipal do partido.

A expectativa é de que Godilho e Kruger ocupem a cadeira de Randerson Leal e Anderson Ninho, que podem deixar a sigla no ano que vem para tentarem a recondução da cadeira na CMS. O motivo deve-se à posição de Randerson que figura o posto de opositor ao governo Bruno Reis (União Brasil), mesmo compondo o partido que faz parte do arco de aliança do gestor. Já Ninho, que mesmo articulando junto a legenda, também é simpatizante do governo Jerônimo (PT).

Em entrevista coletiva, Prates afirmou que a questão envolvendo as definições das chapas proporcionais devem ser concluídas no mês de abril.

“Nós já estamos debatendo a chapa de vereadores porque o cronograma para vereança é diferente da Prefeitura. Nós temos até abril para montar a chapa de vereadores. Então, vamos começar agora e só vamos parar em abril. Nós vamos em busca de fazer quatro vereadores”, afirmou o parlamentar, em entrevista à imprensa.