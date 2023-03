Leo Prates quer proibir benefícios para PJ's condenadas por escravidão

O deputado Leo Prates saiu em defesa do seu projeto de lei (PL 282/23) que busca a proibição de concessão de benefícios tributários e incentivos fiscais para pessoas jurídicas condenadas pela utilização de mão-de-obra em condições análogas à escravidão. Ele discursou durante sessão da Câmara dos Deputados, nesta terça-feira, 7.

O pronunciamento acontece após o resgate de trabalhadores baianos submetidos a regime de trabalho análogo à escravidão, em vinícolas do Rio Grande do Sul. O parlamentar lamentou o fato da exploração da mão de obra ainda ser uma realidade em diversas partes do país e após a divulgação do caso na Serra Gaúcha, resolveu pedir celeridade na apreciação da matéria.

"Nós que vivemos a realidade do país, visitando os locais mais afastados das capitais, sabemos que este tipo de prática ainda é uma chaga viva no dia a dia de muitos brasileiros, por isso antes de assumir o mandato me reuni com a minha assessoria para formular um projeto que garantisse a punição de quem promove essa exploração", afirma. "Não podemos permitir que empresas que constroem fortunas atentando contra a dignidade de pessoas, possam usufruir de benefícios fiscais e tributários, por isso peço a sensibilidade dos colegas parlamentares na apreciação desta matéria", afirma.

null Reprodução