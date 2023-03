Lídice sobre PSB-PDT: “Na Bahia, temos um ponto de divergência"

A deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA) participou, nesta quinta-feira, 9, de reunião da Executiva Nacional do seu partido, em Brasília, em encontro comando pelo presidente pessebista Carlos Siqueira. O principal assunto discutido foi a possibilidade de uma federação com o PDT, presidido por Carlos Luppi e que teve Ciro Gomes como candidato a presidente da República nas duas últimas eleições (2022 e 2018).

“Já se discute há algum tempo a formação de um bloco parlamentar com o PDT e o Solidariedade. A partir deste bloco, os três partidos buscarão um consenso para formular uma federação, já que o resultado da última eleição mostrou a necessidade de uma composição partidária com as legendas de tamanho médio”, disse a deputada que preside o partido na Bahia.

Lídice da Mata avalia que PSB e PDT, que têm ministros no Governo Lula, são partidos com posição de centro-esquerda e tamanho semelhantes e podem se alinhar ideologicamente sem dificuldades. Em que pese as posições distintas na Bahia. Juntas, as siglas chegariam a 31 deputados na Câmara Federal.

Na Bahia, o principal entrave para que os partidos caminhem juntos são os aliados no plano estadual e em Salvador. O PSB comanda algumas posições no Governo Jerônimo como a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Fundação Luís Eduardo Magalhães (Flem) e a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral. Já o PDT marchou com o ex-prefeito ACM Neto (União) na última eleição e possui cargos na Prefeitura de Salvador.

Para Lídice, esse é um tema a ser amadurecido para ver como vai ficar. “Cada dia com a sua agonia”, finalizou.