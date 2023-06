Lula chega a LEM para participar da Bahia Farm Show

O preisdente Lula (PT) desebarcou na manhã desta terça-feira, 6, na cidade de Luís Eduardo Magalhães onde participa da 17ª feira de tecnologia agrícola e negócios da Bahia, a Bahia Farm Show. O petista está acompanhado de ministros e do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

De acordo com o presidente, a Farm Show, maior feira agrícola e de negócios do Norte e Nordeste contará com o anúncio de R$ 7,6 bilhões de investimento do BNDES para o setor.

Acompanhe abaixo a transmissão do evento: