Lula foi convidado a lançar novo PAC no 2 de Julho na Bahia

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) falou nesta quarta-feira, 14, que o presidente Lula (PT) foi convidado a lançar o novo Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal nas comemorações ao Dois de Julho na Bahia.

Em evento de inauguração do tramo 3 do metrô de Salvador, na BR-324, Jerônimo falou sobre como está o andamento das intervenções do Estado na estrada do Derba, que liga a BR ao Subúrbio, e as discussões sobre o VLT e as tartaivas com a BYD, empresa interessada no projeto.

"O secretário da Casa Civil, Afonso Florence, tem coordenado com a Casa Civil federal os projetos de infraestrutura. O Lula anunciou ontem que até o dia 2 de julho, ou no dia 2, ele anuncia o novo PAC. Deverá ter outro nome, mas é equivalente. No 2 de Julho eu espero que ele esteja aqui, está convidado, para que possa vir e caminhar conosco. Nesse PAC que ele vai lançar, incorporamos estradas federais para duplicação, ferrovia oeste-leste, portos e aeroportos, agendas de águas para a gente garantir que municípios que não tenham água trratada possam cuidar disso", disse o governador.

null Lula Bonfim | Ag. A TARDE

"Colocamos lá a nossa agenda de perspectiva para construção da ponte e a estrada do Derba. Temos um projeto e aguardaremos o lançamento no dia 2. Sobre o VLT, teremos a visita de uma liderança maior da BYD, para dois temas: a fábrica em Camaçari e o VLT. Estamos discutindo num pacote só. Espero que eles venham no final desse mês ou início de julho", disse.