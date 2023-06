Metrô Águas Claras deve ser entregue em alguns dias, diz secretária

A secretária de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Jusmari Oliveira, afirmou nesta quarta-feira, 14, durante a inauguração da Estação Campinas (Brasilgás), no tramo 3 do Metrô de Salvador, que a próxima estação a ser inaugurada será a de Águas Claras, dentro de "alguns dias".

"Hoje, nove anos de metrô de Salvador, é importante que fechemos os olhos e imaginemos o que era Salvador sem o sistema metroviário. E daqui para frente, imagina o que o Governo do Estado, através da liderança do governador Jerônimo, nos proporcionará em novos projetos. Dentro de poucos dias estaremos entregando a estação Águas Claras, que vai compor um dos maiores complexos de modais e de logística do país, integrando-se à nova rodoviária de Salvador, que receberá todos os baianos e baianas", disse.

A estação de Campinas começa a funcionar 100% nesta quarta, ainda em fase de testes finais, mas sem gratuidade. Os passageiros terão que desembarcar na estação Pirajá, obrigatoriamente. A ideia, segundo o governo, é estar tudo pronto no dia 2 de julho.

null Eduardo Dias