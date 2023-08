“Não sei se será líder da oposição”, diz líder do PT-BA sobre ACM Neto

O presidente estadual do PT, Éden Valadares, contestou neste sábado, 5, a liderança de ACM Neto (União Brasil), ex-prefeito de Salvador, sobre a oposição na Bahia. Segundo ele, o adversário não inspira mais confiança e não exerce mais uma presença constante na política, necessária para liderar os oposicionistas baianos.

“ACM Neto foi nosso opositor nas urnas, mas não sei se ele será o líder da oposição nos próximos anos”, afirmou o presidente do PT-BA.

Para Éden, ACM Neto acabou se afastando do diálogo político após a derrota nas eleições estaduais de 2022, o que pode afetar sua força frente ao grupo político oposicionista no estado.

“Liderança política não se herda, não se compra, não se aluga, se constrói, se inspira liderança. Você lidera por exemplo, por capacidade, é por outros elementos. É preciso ter uma constância, ter firmeza, elaboração. Precisa dialogar muito, ter paciência de dialogar muito, você precisa estar presente”, avaliou Éden.

Ainda de acordo com o petista, ACM Neto tem um comportamento de quem torce contra o estado e, sem citar nomes, especulou que outros membros do grupo político podem acabar pleiteando a liderança da oposição.

“Ele não pode ser profeta do apocalipse, comentarista de desgraça. O ex-prefeito só aparece quando acontece uma grande catástrofe. Parece que está torcendo contra, virou ave de mau agouro”, criticou Éden.

“Não sei se com essa postura ele vai liderar, não sei se podem surgir outras lideranças políticas do campo dele, se outros quadros podem reivindicar e acabar liderando por ter uma outra postura e uma outra elaboração. Neto não pode se auto reivindicar líder da oposição com se auto reivindicou governador sem fazer política”, concluiu o presidente do PT-BA.