“Não tem outro nome”, diz Jerônimo sobre candidatura de Zé Neto | A TARDE

Em Feira de Santana, o governador Jerônimo Rodrigues (PT), bateu o martelo, na tarde do domingo, 14, sobre o nome do deputado Zé Neto (PT) na disputa à prefeitura da “Princesa do Sertão” nas eleições deste ano.

“Não tem outro nome na base, então a intenção nossa aqui é amadurecer a candidatura”, disse Jerônimo durante coletiva de imprensa na abertura do Campeonato Baiano, em Feira.

Após o veredito do governador, o deputado feirense também ressaltou sua responsabilidade na disputa.

“Estamos caminhando para um processo de buscar harmonia ao máximo, como foi feito em Salvador. Cabe ao governador, os anúncios são dele. Estou aqui fazendo o meu papel e, claro, o dever de casa. Nós vamos fazer um projeto para vencer as eleições de Feira de Santana”, garantiu em entrevista compartilhada no storie do Instagram.

A escolha do parlamentar foi cravada pelo PT de Feira em maio do ano passado, durante um evento da sigla na cidade. Esta é a sexta vez que Zé Neto participa da corrida eleitoral do município.



Em outras eleições para a prefeitura, em 1996, 2004, 2012, 2016 e 2020, Zé Neto foi derrotado. No entanto, no último pleito, pela primeira vez o petista chegou ao segundo turno, inclusive tendo terminado o primeiro turno com mais votos do que o atual prefeito de Feira, Colbert Martins (MDB).