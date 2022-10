Neto e Bruno ignoram vereador e são expostos na rede

O vereador e presidente da Comissão de Educação na Câmara de Salvador, Toinho Carolino, foi ignorado pelo prefeito da capital baiana, Bruno Reis, e pelo candidato a governador da Bahia, ACM Neto (UB). O episódio aconteceu em uma caminhada dos políticos e pode ser visto em um vídeo que circula nas redes sociais.



O radialista Sulivan Santos, da Lobato News Rádio, comentou indignado sobre o ocorrido e citou uma situação que aconteceu com o ex-prefeito de Salvador.

"Eu já passei por isso entre 2015 e 2016, com esse prefeito de Salvador. Fui entrevistar ele, pegou meu microfone e jogou no chão. Agora, nosso amigo negro, militante, primeiro suplente de vereador, Antonio Carolino. Olha a humilhação, está em todas as redes sociais. Nós somos negros, somos gueto. Olha o que aconteceu, não precisa dizer nada, imagine por trás das câmeras. Vai assumir para vereador, graças a deus me representa, é negro, um cara que tem responsabilidade com seu público na Boca do Rio. Olha o que o ex-prefeito de Salvador, querendo ser governador, fez com ele", disse.