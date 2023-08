"Nome de Robinson unifica PT", destaca Éden Valadares

O xadrez eleitoral petista para a consagração do nome da legenda em Salvador foi definido com a pré-candidatura do deputado estadual Robinson Almeida (PT), indicado pelo diretório municipal da sigla. Para o presidente estadual do partido, Éden Valadares, o nome do correligionário é tido como agregador das “direções municipal, estadual e nacional" da legenda.

A pré-candidatura do deputado estadual foi sacramentada nesta sexta-feira, 25, no encontro territorial partidário com a presença da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, em um hotel de luxo, localizado no bairro da Barra, em Salvador.

“A vinda da presidente ajuda a consolidar essa unidade do PT em torno da tática eleitoral, que é essa que eu estou defendendo aqui, apresentando, que é da gente caminhar junto já no primeiro turno, e o nome de Robinson unifica o PT de Salvador, o PT da Bahia e do Brasil”, afirmou.



A batida de martelo em torno do nome que representará a base governista nas eleições de 2024, no entanto, será determinada pelo conselho político do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que pretende se reunir nos próximos dias, segundo informou à imprensa. "Dentro de no máximo 10 a 15 dias, a gente faz a reunião do conselho político”.

Questionado sobre a fala do chefe do Executivo da Bahia, o presidente do PT Bahia frisou que não há pressa para a escolha eleitoral na capital baiana.

“Nós, os partidos, inclusive o PT, estamos apresentando as nossas sugestões de nomes. [...]. Eu não vou dar prazo ao governador não, no tempo dele, a gente decide. Ainda está em tempo de plantar e de colher”, afirmou ao Portal A TARDE.



“Se ele nos chamar na semana que vem pra gente começar a debater as eleições e quiser começar por Salvador, nós temos uma disposição pra fazer esse debate”, acrescentou o gestor petista.