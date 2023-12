Nova diretoria do TCE/BA será eleita nesta terça-feira, 19 | A TARDE

A eleição da nova Diretoria do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) vai acontecer nesta terça-feira, 19. A nova gestão atuará no biênio 2024-2025.

Todos os sete conselheiros da Corte de Contas podem ser candidatos a qualquer um dos cargos que estarão na disputa: Presidência, Vice-Presidência e Corregedoria, além do diretor da escola de Contas Conselheiro José Borba Pedreira Lapa (ECPL) e do Ouvidor, inclusive o atual presidente, Marcus Presidio, que deverá concorrer à reeleição para mais dois anos de mandato.

A eleição será a primeira matéria da pauta da sessão do Tribunal Pleno, a partir das 14h30, quando os conselheiros irão declarar se vão concorrer e a qual dos cargos para o próximo biênio. A sessão será aberta ao público, inclusive para os representantes de todos os veículos de comunicação.