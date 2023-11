Novo diretório do União Brasil se reúne com Bruno por estratégias | A TARDE

O novo diretório do municipal do União Brasil se reuniu na sexta-feira, 27, com o prefeito Bruno Reis para discutir as estratégias do partido para a capital baiana.

Participaram do encontro o deputado estadual Luciano Simões Filho, novo presidente da sigla na capital, e o secretário-geral do partido em Salvador, Sosthenes Macedo, dentre outros integrantes do direção municipal.

Na pauta estavam temas relacionados à organização do partido em Salvador e as estratégias visando as eleições do próximo ano.

"O partido vai trabalhar para fortalecer cada vez mais o nosso prefeito Bruno Reis, ampliando o diálogo com a sociedade para que possamos contribuir ainda mais com o desenvolvimento de Salvador", disse Sosthenes.

O deputado Luciano Simões Filho ressaltou que a reeleição do prefeito Bruno Reis é uma prioridade da legenda. "Vamos trabalhar também para montar uma chapa forte de vereadores e eleger uma bancada ainda maior, além de manter um diálogo produtivo com todos os partidos que integram a base do prefeito", afirmou o presidente.



Os participantes discutiram questões administrativas do partido, tanto para atrair filiados quanto para definir ações para o período o pré-eleitoral. O novo diretório tomou posse na semana passada e já se reuniu também com o secretário-geral do União Brasil no país e ex-prefeito de Salvador, ACM Neto.