Olívia rechaça ser candidata a vice: "lógica machista"

A um ano das eleições municipais e sem o grupo de Jerônimo Rodrigues (PT) definir como será composta a sua candidatura para a Prefeitura de Salvador, a deputada estadual Olívia Santana (PCdoB) disse que só participará da majoritária se for na cabeça de chapa. As declarações foram dadas em coletiva de imprensa na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), na tarde desta terça-feira, 26.

"Não vejo razão para eu ser vice, se nós temos uma carência de mulheres nos espaços de decisão política, se o meu nome foi indicado pelo meu partido, exatamente porque eu fui a deputada mais votada", afirmou Olivia, que é a única mulher negra a ter assumido um mandato de deputada estadual da Bahia na história.

"Está na hora de parar com essa lógica machista de achar que mulheres não podem estar no poder ou, quando estão, têm que estar como vice, apenas para compor", continuou a parlamentar, que falou da sua experiência na política, com dez anos atuando como vereadora de Salvador e cinco como deputada estadual.

Olívia também defendeu que uma mulher negra seja a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) no lugar de Rosa Weber.

"São muitas as juristas. Inclusive, na Bahia nós temos a doutora Lívia Vaz e a doutora Márcia Virgens. Não é um problema de faltar nomes, é problema de vontade política de quem decide fazer a indicação para quebrar esse jejum", disse a deputada estadual. A nomeação é de responsabilidade do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).