'Onda de violência está em todo canto do país', diz Lídice

Diante de uma guerra de facções que atinge alguns bairros de Salvador, a deputada federal Lídice da Mata (PSB) minimizou o avanço da onda de violência no Estado, argumentando que o problema afeta todo o país. Na oportunidade, a parlamentar ressaltou os investimentos estaduais para o combate do crime organizado na Bahia.

“A onda de violência está em todos os cantos do Brasil. E Salvador não é diferente, o estado da Bahia não é diferente. Está vivendo os mesmos problemas que o país inteiro está vivendo em relação à violência. O importante é que se faça alguma coisa”, iniciou a ex-prefeita da capital baiana.

“O governo do Estado está fazendo desde o investimento em segurança pública, agora inclusive, convocando um novo concurso para policiais e [implantando] mais recursos para a área de segurança pública”, acrescentou.

Lídice ainda acredita que o governo estadual apresentará em breve uma solução de enfrentamento à violência instaurada na Bahia. Mas, frisa que o tema também deve ser posto em debate para a sociedade civil para contribuir com novas formas de combate.

“Nós cremos que o Governo do Estado e a sociedade baiana terão condição de dar solução, não toda, porque não se acaba com a violência no país completamente. A violência e o enfrentamento ao crime são um processo. Que seja aberto ao debate do cidadão baiano, mas que o governo no comando para dar continuidade a uma política de proteção ao cidadão e de proteção à vida”

