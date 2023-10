Oposição critica o PT, mas esquece do passado, diz Lúcio Vieira Lima | A TARDE

O ex-deputado federal e atual presidente de honra do MDB, Lúcio Vieira Lima,, criticou, na manhã deste sábado, 7, o posicionamento de opositores em relação à Segurança Pública do Estado da Bahia. De acordo com Lúcio, é preciso ter discernimento ao saber criticar e apontar "supostos erros" na Pasta.

"São críticas meramente eleitoreiras. O candidato derrotado nas últimas eleições ao governo da Bahia, por exemplo, se vangloria que os governantes do partido dele, agora União Brasil, fazem governos extraordinários, porém esconde onde estão fracassando, como em Mato Grosso, que é líder na taxa de feminicídio", diz.

Lúcio citou o Instituto Data Censo, como exemplo para relembrar dados que mostram como a oposição traz elementos para criticar o governo baiano no quesito segurança pública, sem comparação a quando estiveram com a máquina em mãos.

"Dizem que se não fosse o governo do PT, a segurança pública não estaria nessa situação, porém no governo deles, como em 1986 a 1991, que era governo do MDB, a taxa de homicídios era 46,8, veio o PFL, hoje União Brasil, foi para 217,4, porém o PT chegou e fez baixar para 102,8.

Lúcio enfatiza que a atual oposição, hoje União Brasil, dobrou a taxa de homicídios à época e que críticas vão e voltam quando são infundadas por uma parte.

"A crítica é igual a bumerange, vai e volta. Tô aqui mostrando que precisamos ter cuidado ao fazer as críticas, pois elas voltam com mais força ainda para quem as faz sem fundamentos", finaliza.