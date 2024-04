"Papel da oposição", diz deputado sobre falta de acordo para votação | A TARDE

O pedido de empréstimo, no valor de R$ 400 milhões, solicitado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) foi posto à mesa para apreciação dos deputados estaduais novamente nesta terça-feira, 2.



No último dia 27 de março, a proposição chegou a ser incluída na pauta do dia da Casa, no entanto, a sessão foi derrubada por falta de quórum da base governista. Desta vez, a bancada de oposição se nega em fazer acordo com o líder do governo, Rosemberg Pinto (PT) para que a matéria seja votada nesta sessão.

Questionado sobre o assunto, o deputado estadual Robinson Almeida (PT) defendeu as ações do governo baiano pelos municípios e se limitou a falar sobre a atitude dos colegas de Parlamento.

“O papel da oposição é, como já diz o nome, se opor. Agora, é notório os investimentos que têm acontecido aqui na Bahia. O governador Jerônimo Rodrigues tem entregado escolas de tempo integral, um novo hospital aqui em Salvador, vai entregar novos equipamentos de saúde e estradas”, destacou o petista.

E continuou: “A Bahia é um canteiro de obras, lançou o programa Construir para Educar, com mais de R$ 1 bilhão de investimento na educação, e esses recursos são para sustentar esse nível de investimento que é o segundo maior do Brasil, só perdendo para São Paulo”.

Durante conversa com os jornalistas, o parlamentar ainda garantiu a aprovação do empréstimo na Casa. “Nós vamos aprovar esse empréstimo porque ele é necessário para o desenvolvimento do nosso Estado”.