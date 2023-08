"Passo significativo na trajetória do Brasil", celebra Jerônimo

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) celebrou, nesta sexta-feira, 11, o lançamento do novo Programa de Aceleração de Crescimento (PAC), promovido pelo governo federal. Para o estado será destinado R$ 119,4 bilhões em obras de mobilidade, infraestrutura e habitação.

"O lançamento do novo PAC prova que o Brasil está voltando gigante. Nos reunimos hoje, no Rio de Janeiro, para fazer história, aplaudindo e construindo, junto com o presidente Lula e o ministro Rui Costa, um passo significativo na trajetória do Brasil em direção a um futuro brilhante. Um Brasil que olha para todas as suas regiões e cidadãos, um Brasil que cresce com sustentabilidade, igualdade e determinação", destacou Jerônimo, em publicação nas redes sociais.

A cerimônia de autorização do novo PAC aconteceu no Rio de Janeiro sob comando do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e autorizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A iniciativa vai investir cerca de R$ 1,7 trilhão em todos os estados do Brasil, sendo mais de R$ 1,3 trilhão até 2026 e mais de R$ 300 bilhões pós 2026.

Na oportunidade, o mandatário destacou a importância do programa e considerou como a ação mais importante do seu terceiro mandato.

“Hoje, começa o meu governo. Até agora, o que nós fizemos foi reparar aquilo que tinha desandado. Nesse período, já recuperamos 42 políticas de inclusão social. E o PAC é o começo do nosso terceiro mandato porque, a partir do programa, os ministros vão começar a ter que cumprir o que foi aprovado aqui, e trabalhar muito para que a gente possa executar essas ações”.

Já o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ressaltou que o novo PAC se diferencia dos outros por apostar, acreditar e articular o Estado como o ente que vai promover, induzir, estimular e apoiar a parceria público-privada.

“Esse novo PAC se alicerça, todos os projetos, todas as ações que ficarem de pé ou tiverem viabilidade, seja por concessão pública, seja para um projeto de parceria público-privada, esta é a opção prioritária, para que os recursos gerais da União sobrem para aqueles projetos que não tenham qualquer viabilidade de PPP ou de concessão, mas que são extremamente importantes para a população”, frisou.

A partir de setembro, o governo federal vai lançar editais que somam R$ 136 bilhões, para a seleção de outros projetos prioritários de estados e municípios, nas áreas de urbanização, abastecimento de água, esgotamento sanitário, mobilidade, prevenção de desastres naturais, saúde, educação, cultura e esporte.