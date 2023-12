PL prevê isenção de inscrição em concursos para doadores de órgãos | A TARDE

Doadores de órgãos podem ser isentos da taxa de inscrição em concursos públicos. O deputado Patrick Lopes (Avante) enviou à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) um projeto que garante a isenção dos valores das provas realizadas na Bahia pelos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e pelas universidades.

Na proposição, o parlamentar incluiu os doadores de um dos rins ou de parte do pulmão, do fígado ou da medula óssea, órgãos que podem ser doados em vida.

Ao justificar o pedido, o legislador argumentou que é crescente o número de pessoas que realizam concursos. “São milhões de brasileiros envolvidos nesse processo”, garantiu Lopes, adiantando que seu projeto é, “sem dúvidas”, uma oportunidade relevante para estimular a doação.

Na análise do autor, a isenção “pode ter um impacto significativo para a redução do déficit de doadores no Brasil”.

Patrick Lopes garante que a proposição é constitucional e atende ao Art. 24, Inciso XII da Carta Magna, que versa sobre aqueles que, comprovadamente, sejam doadores de órgãos pós-morte, e atestem essa condição por documento emitido pela entidade coletora ou órgão oficial, credenciados pela União, pelo Estado ou pelo Município, ou que conste na carteira de identidade.