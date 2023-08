Plano de segurança no Centro Histórico deve se espalhar, diz Bruno

Em evento de lançamento do Calendário Oficial de Turismo Esportivo de Salvador, na manhã desta segunda-feira, 14, no cinema do Shopping da Bahia, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) comentou sobre a violência na cidade e as estratégias para dar mais segurança para a população local e para os turistas.



“Há um conjunto de esforços entre a prefeitura e o governo [estadual]. Nossas equipes estão atuando juntas e conversando, esperando que se possa acabar com a violência”, afirmou o prefeito de Salvador em coletiva de imprensa.

No evento, foi abordado o aumento no número de leitos de hotéis na capital baiana. Bruno Reis disse, no entanto, que a hotelaria sozinha não dará conta de atrair mais visitantes. “A violência prejudica. As pessoas, quando vão viajar, pretendem ficar em cidades seguras”, alega.

A estratégia para manter a segurança em áreas turísticas como o Centro Histórico, para Bruno Reis, deve ser o padrão para toda a cidade. “Que essa estratégia no Centro Histórico possa se espalhar pela cidade como um todo”, conclui.