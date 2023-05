“Possibilidades futuras”, diz Jerônimo sobre encontro com Leite

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) comentou a respeito do seu encontro com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), que esteve em Salvador no último sábado, 27, em reunião com o diretório estadual tucano. A rápida conversa entre os dois aconteceu em meio às especulações de aproximação entre a gestão estadual e os políticos do PSDB baiano.

De acordo com Jerônimo, nada foi discutido de acordo partidário ou algo do tipo, mas foi mesmo uma visita de gentileza entre dois chefes do Executivo de estados diferentes.

“No último encontro em Brasília dos governadores, ele me disse que viria à Bahia e disse que queria minha permissão para entrar. Então fui no hotel onde ele estava hospedado, foi curto [o encontro], porque o meu tempo é curto”.

“Ele chegou tarde na sexta-feira [26]. No sábado pela manhã, fui ao hotel, antes de viajar, e encontrei com ele, e ele estava reunido com deputados, com o diretório estadual, fui lá dar as boas-vindas, não houve reunião. Batemos um papo ali em pé mesmo, de 10 a 15 minutos para não atrapalhar a reunião dele e é claro que deixamos a nossa palavra, que é o comportamento de qualquer governador que precisa dos votos na Assembleia, o meu posicionamento nunca é só para a Bahia, eu construo pra Lula também. E se o partido dele tiver o posicionamento que possa ajudar o governo federal, eu também quero compartilhar. Ele já tinha dito anteriormente que tem o comportamento de cumprir a palavra dele de discutir Salvador e outros municípios. Foi um gesto de carinho, mas ao mesmo tempo a gente deixou ali caminhos para possibilidades futuras”, explica o governador baiano.