Prefeitura vai reconstruir escola com investimento superior a R$14 mi | A TARDE

A Prefeitura de Salvador decidiu que vai reconstruir a Escola Municipal Álvaro Vasconcelos da Rocha, situada na Travessa 2 de Julho, em Coutos. O investimento de recursos supera os R$ 14 milhões.

A ordem de serviço que marca o início das obras para a nova unidade escolar foi assinada no local pelo prefeito Bruno Reis e pelo titular da Secretaria Municipal da Educação (Smed), Thiago Dantas.



Bruno afirmou que Salvador tem pressa para avançar e se tornar referência na qualidade da educação.

"Essas imagens, que agora ficarão no passado, eram de uma escola que só atendia a 200 alunos. Era um sonho que tivéssemos aqui uma unidade com o padrão de qualidade da melhor Prefeitura de todo o Brasil. Vamos ter 600% de aumento na oferta de vagas para atender as crianças da comunidade. E quem acompanhou as 20 escolas que já entregamos ao longo do nosso mandato sabe que elas são melhores que muitas escolas da rede privada", enfatizou Bruno Reis.



A capital possui atualmente 26 unidades escolares em construção ou reconstrução. A meta, segundo o prefeito, é entregar 51 escolas novas até o fim deste ano. Para os próximos dias mais quatro unidades de ensino deverão ter obras iniciadas em diferentes pontos da capital – uma delas é a Escola Municipal Almirante Ernesto de Mourão Sá, em Paripe.



Investimento



Essa é a quinta reconstrução escolar iniciada em janeiro de 2024. Com o investimento de R$14,8 milhões, a unidade de ensino passará a ter 20 salas de aula climatizadas com capacidade para beneficiar a 1,4 mil alunos.

As obras deverão ser concluídas no final deste ano e a comunidade passará a ter um espaço com quadra esportiva, auditório, parque infantil, recreio coberto, recreio descoberto, acessibilidade, sistemas de captação de energia solar e de reutilização de água pluvial, sala de professores, diretoria, secretaria, acolhimento, refeitório, entre outros espaços.



Bruno Reis destacou que a capital terá um investimento expressivo este ano, superando a marca de anos anteriores. “O que vamos fazer em programas, projetos e iniciativas que já estão em curso ou vão iniciar, a expectativa para 2024 é superar a casa de R$2,7 bilhões. Educação se faz com investimentos, estabelecendo prioridades e olhando de forma estratégica o início, meio e fim da formação das crianças”, enfatizou.



O titular da Smed, Thiago Dantas, afirmou que esta iniciativa é somada a diversos outros investimentos que a Prefeitura tem feito para qualificar a educação na capital, a exemplo do novo fardamento escolar, do uso da tecnologia digital em sala de aula e das iniciativas pedagógicas realizadas dentro do programa Nossa Rede.

“O ano de 2024 certamente será para celebrar muitas vitórias e avanços para a educação. Isso tudo, certamente, são muito mais motivos para a gente comemorar”, contou.