Presidente da Alba propõe debate sobre segurança para conter violência

Em meio ao clima de insegurança instalada no estado, o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputado Adolfo Menezes (PSD), defendeu a instalação de fórum permanente para debater a segurança pública. O parlamentar ainda alega que o "problema deve ser enfrentando por todos", e, não se limita apenas a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

“Não é um problema da Bahia, mas nacional, que precisa ser enfrentado por todos. Imagine que até os cartéis mexicanos querem vir para o Brasil. O problema existe, a situação é preocupante, mas não há solução mágica”, disse.

O chefe do Legislativo também acredita que a discussão sobre o tema deve englobar a sociedade civil, além das forças policiais. O deputado propõe a reedição do programa Pacto pela Vida.

“A Assembleia Legislativa da Bahia quer dar a sua contribuição ao hospedar um fórum permanente para discussão da Segurança Pública — talvez uma reedição do Pacto pela Vida — reunindo o Governo do Estado, através não só das polícias Militar e Civil, mas com as secretarias do Trabalho, Educação, Saúde e Infraestrutura; o Governo Federal; as universidades, das igrejas, a representação da sociedade civil, as associações comunitárias. A solução é a longo prazo, mas também não podemos ficar reféns do crime e da bandidagem”, propôs.

Adolfo Menezes afirma que Salvador, assim como outras cidades baianas, como Feira de Santana, Jequié, Camaçari, Santo Antônio de Jesus e Simões Filho, transformaram-se em grandes centros do narcotráfico.



“Não é só nessas cidades, mas as drogas tomaram conta também dos rincões mais distantes, nos distritos rurais mais afastados dos centros urbanos. Em 2021, foram apreendidos 870 quilos de cocaína. Em 2022, saltou para 2.160 quilos. E estamos falando só do que foi apreendido. É uma verdadeira calamidade pública”.

Para o deputado estadual, é necessário que a ação policial seja, além de repressiva, mais preventiva e investigativa.

“Nos anos 1990, lembremos que a primeira apreensão de crack, no Brasil, foi em junho de 1990, o tráfico de drogas se mudou do Rio de Janeiro para a Bahia, um estado com dimensões territoriais de um país. Precisamos de grandes investimentos na área social, na geração de empregos, porque só aumentar o efetivo de policiais nas ruas não irá adiantar nada só iremos enxugar gelo. E temos que trocar urgentemente o modelo só repressivo pela inteligência e pela investigação”.