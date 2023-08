'PSB precisa ser protagonista da própria história', defende vereador

Apostando na retomada do protagonismo do PSB em Salvador, o vereador Sílvio Humberto voltou a defender que o seu partido tenha uma candidatura própria nas eleições de 2024. Durante conversa com a imprensa, nesta terça-feira, 29, o parlamentar minimizou o nome do deputado estadual Robinson Almeida, como pré-candidato do PT e frisou que a escolha do partido aliado não altera o plano da sigla.

"Eu acho que mais importante que discutir os nomes, é você discutir o que nós queremos para a cidade de Salvador", iniciou. "[...]. O PT resolveu apresentar um nome e nós vamos continuar porque nós somos um partido. Nós não estamos dentro da federação. Eu sempre tenho defendido que o PSB precisa ser protagonista da sua própria história", acrescentou o parlamentar.

Na oportunidade, Sílvio relembrou a eleição da atual presidente estadual da legenda, deputada federal Lídice da Mata (PSB), como prefeita de Salvador e apontou que o feito credencia a sigla para disputar o pleito eleitoral.

Para além, o vereador reafirmou que os socialistas estão dedicados na elaboração de um plano para cidade. A proposta envolve temas como tributação verde, meio ambiente e reforma urbana, e está prevista para ser entregue entre os meses de outubro e novembro.

"Nós temos uma história lá em 1992 com a deputada Lícia da Mata. Eu entendo que nós precisamos apresentar agora a cidade que nós queremos e eu acho que um bom caminho é fazê-lo via esses debates com a sociedade civil".

O vereador ainda acredita que a capital baiana precisa ser representada racialmente entre os quadros eleitorais da cidade.

"A gente precisa abrir outras portas, é preciso tentar olhar para essa cidade e discutir a questão da sua identidade. É preciso perceber que nós fizemos 200 anos de independência e a cidade precisa apresentar uma construção que dê horizonte para outros 200 anos. E outros 200 anos, pelo meu entender, passa por uma discussão da questão racial na cidade, onde essa população negra está clamando por ser protagonista da sua história", concluiu.

Sem uma definição concreta até o momento, o PSB apresenta três nomes para disputar o pleito municipal no ano que vem: a deputada federal, Lídice da Mata, que também preside o partido, o presidente da Companhia Estadual de Desenvolvimento Urbano, Zé Trindade (PSB) e o próprio Sílvio Humberto.