PT-BA lança canal no aplicativo de conversa WhatsApp | A TARDE

Com o objetivo de aprimorar a interação com militantes e a população em geral que deseja receber conteúdos e notícias atualizadas em tempo real, o Partido dos Trabalhadores da Bahia (PT) lançou o canal oficial pelo aplicativo de conversa, WhatsApp.

O canal foi apresentado nesta sexta-feira,6, e já está disponível para uso. Os interessados podem se inscrever por intermédio do link fornecido pelo aplicativo em seus dispositivos móveis ou pela web: https://whatsapp.com/channel/0029VaBLBqNGpLHYoKbeoE10.

O canal do WhatsApp do PT Bahia pode ser acessado por intermédio da aba “Atualizações” dentro do aplicativo. Para os usuários da versão iOS, a aba está localizada na parte inferior da tela, enquanto na versão Android, está localizado na parte superior.

“Fomos o primeiro partido na Bahia a lançar o canal, o que mostra que a comunicação do PT Bahia está bastante antenada às novas formas de interação e buscando se modernizar, aprimorar sua forma de se aproximar da população de uma forma geral. Estamos buscando modernizar nossa comunicação, inclusive na área digital, que tem um grande alcance e imenso potencial”, afirmou o presidente do PT Bahia, Éden Valadares.



Algumas versões do Android já possuem um layout semelhante ao iOS. Para aqueles que acessam o canal pela primeira vez pela versão web, a seção “Canais” está localizada na parte superior esquerda da tela, sendo a penúltima opção.