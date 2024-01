PT Bahia e movimentos sociais fazem ato pela democracia nesta segunda | A TARDE

O Partido dos Trabalhadores da Bahia, organizações sociais e instituições públicas participarão de um ato público em defesa da democracia a partir das 8h desta segunda-feira, 8, no auditório da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), em repúdio à tentativa de golpe que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro do ano passado.



Intitulada de "Ato em defesa da democracia brasileira: A Bahia se une!", a atividade, segundo seus organizadores, será uma demarcação da resistência popular e democrática com participação de representações dos movimentos sociais, das centrais sindicais, universidades, Associação Baiana de Imprensa (ABI), segmentos religiosos, juventude, governo do Estado, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Tortura Nunca Mais e movimentos de bairros, entre outros.

O ato em Salvador segue um movimento nacional de defesas da democracia, das instituições democráticas e do sistema eleitoral brasileiro, segundo seus organizadores.

Para o PT Bahia, a participação dos movimentos sociais e de instituições públicas em um ato público em defesa da democracia um ano após os ataques em Brasília demonstra a disposição de luta desses segmentos sociais e das instituições pelo fortalecimento da democracia no país e para não permitir ameaças à estabilidade e soberania política e institucional brasileira.