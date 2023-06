PT Bahia promove encontro visando eleições municipais

O Partido dos Trabalhadores da Bahia realizou neste sábado, 3, mais uma rodada dos Encontros Territoriais no Piemonte da Diamantina, no município de Jacobina, para organizar a legenda para as eleições municipais de 2024. Desde o início da mobilização em abril, o PT promoveu 18 encontros, e até o dia 17 de junho, quando as atividades serão encerradas em Salvador, as mobilizações serão realizadas em todos os Territórios de Identidade do Estado.

“Fizemos um excelente debate de conjuntura nacional e estadual no encontro do Piemonte da Diamantina, em que participaram membros da executiva Estadual, prefeitos e vários vereadores e vereadoras municipais, dirigentes municipais e dos movimentos sociais. Debatemos também a organização no território e a construção da estratégia partidária visando as eleições de 2024”, afirmou o secretário de organização do PT da Bahia, Osmar Galdino.

Os encontros do PT Bahia têm sido marcados por participação de membros da direção estadual e municipais, parlamentares, prefeitos, ex-prefeitos e vereadores, além de secretários de Estado e da militância, e mobilizado diversas cidades de cada território que já realizou a atividade, a exemplo do Semiárido Nordeste II, do Recôncavo e Vale do Jiquiriçá, Piemonte do Paraguaçu e Itaparica, dentre outros.

Neste domingo, 4, a mobilização segue na cidade de Alagoinhas (Litoral Norte), às 09 horas, na Câmara Municipal de Vereadores. Os outros encontros vão ser promovidos na RMS (Camaçari) e no Médio Sudoeste Baiano (Itapetinga), no dia 10 de junho; na Bacia do Rio Grande (Barreiras), Baixo Sul (Ituberá) e Chapada Diamantina (Seabra), dia 11; e em Salvador, no dia 17.