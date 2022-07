Roma defende investimentos em infraestrutura no sul baiano

Em Itabuna neste sábado, 16, o pré-candidato a governador da Bahia, ex-ministro da Cidadania e deputado federal, João Roma (PL), defendeu a realização de obras de infraestrutura para o sul baiano com vistas à retomada do desenvolvimento econômico. Ele citou a duplicação de rodovias e modernização do aeroporto da cidade. Roma ainda destacou a assinatura de um contrato de cerca de R$ 83 milhões para a construção de quase 700 casas em Itabuna, os recursos provenientes do Governo Federal são para mitigar os efeitos das enchentes que atingiram a Bahia no final de 2021.

"Precisamos de investimento em infraestrutura. As rodovias que cortam a região precisam ter reforço e novo traçado, inclusive para possibilitar acesso ao Porto Sul, e ampliar o movimento na cidade para que Itabuna volte a ser um grande centro", disse Roma em entrevista à Rádio Interativa FM, de Itabuna. O ex-ministro da Cidadania disse que, em 2021, conversou com o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que determinou a rescisão de contrato com o governo estadual que, por 16 anos, não deu início à duplicação da Rodovia Ilhéus-Itabuna.

Atualmente, de acordo com o pré-candidato, o governador Rui Costa (PT) iniciou uma outra rodovia entre as duas cidades, mas que desemboca na mesma rodovia federal que segue paralela. “O que queremos não é queda de braço com o governo do estado, o que queremos é trazer benefício para as pessoas, para Itabuna crescer e ser um polo que gere mais emprego para as pessoas”, disse Roma.

O deputado federal defendeu ainda a reestruturação do Aeroporto de Itabuna. "Como é que uma cidade grandiosa como essa não vai ter um entreposto que atraia pessoas para fazer negócios com todo o sul do estado? Esse aeroporto está em uma localização estratégica e precisamos olhar com visão ampla para esta região, não com visão restrita", destacou.

Sobre os recursos destinados à construção de casas em Itabuna para as vítimas das fortes chuvas, Roma disse que o fato serve para contrapor falas do governador Rui Costa. “É preciso que ele meça suas palavras quando diz que a ajuda do governo federal demorava e que Bolsonaro não estava ajudando os municípios. Nós observamos chegar aqui para Itabuna R$ 83 milhões para construção de quase 700 casas”, disse Roma. Ele ainda pontuou que “as casas prometidas pelo governo do estado, ele diz que vão ser feitas pela Conder, mas até hoje não chegou dinheiro para prefeitura de Itabuna. E nós sabemos que o prefeito [Augusto Castro, do PSD] apoia o governo do estado e seus candidatos. Mas isso não impediu o presidente Bolsonaro de ajudar Itabuna e seu povo”, declarou Roma.

Ao comentar a falta atual de desenvolvimento na região, que teve tempos de grande riqueza no auge da produção de cacau, e de que forma os adversários na corrida pelo governo estadual contribuem com esse cenário, Roma foi categórico: "O que eu sei é que PT e ACM Neto são mais do mesmo aqui na Bahia. Nós já vimos essa receita várias vezes e isso não melhorou a vida do povo baiano. O que se observa é que, cada vez mais, o que tem sido apresentado para o povo da Bahia é uma prática política atrasada, com 'toma lá, dá cá', empreguismo, troca de favores e perseguição".

Antes da entrevista à Rádio Interativa, Roma esteve na Associação Comercial de Itabuna, onde ouviu demandas de empresários do município, e comentou que muitos já imaginavam que não chegariam mais à Bahia obras de infraestrutura. "Duvido que alguém ainda achasse que chegaria ferrovia na Bahia", exemplificou João Roma, referindo-se ao avanço na construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL) que ligará o Oeste da Bahia ao Porto Sul, em Ilhéus.

Pela manhã, após ir à Associação Comercial, Roma caminhou pela Avenida Cinquentenário, quando cumprimentou os itabunenses e, na tarde deste sábado, participou de encontro com lideranças evangélicas do município.