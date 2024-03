Rosemberg espera que Rangel supere 38 votos em eleição do TCM | A TARDE

Presente na sabatina da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), que aprovou o nome do deputado Paulo Rangel (PT) para disputar o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Município (TCM) por unanimidade, o líder do governo na Assembleia Legislativa, Rosemberg Pinto (PT), minimizou as críticas feitas pela oposição de que o PT estaria emplacando mais um conselheiro vinculado ao partido.

Após as eleições de Pellegrino, Aline Peixoto e Ronaldo Sant'anna, é esperado que Rangel saia eleito com ampla margem na votação que ocorre na tarde desta terça-feira, 5.

"Fico feliz e honrado em ter quatro técnicos honrados e capacitados no TCM que são do meu partido. Nunca fiz crítica quando ACM elegeu sete à epóca dele, inclusive o meu amigo Fernando Vita, que está deixando o cargo para a entrada do novo conselheiro", pontuou.

"Acho que os dois postulantes tem capacidade e idoneidade para assumir a posição de conselheiro do TCM. Tenho a convicção que a postulação de Paulo Rangel não é do Partido dos Trabalhadores (PT), e sim de um conjunto de parlamentares, 38 parlamentares, e tenho a impressão de que esse resultado será ampliado na casa".

A provável eleição de Rangel não mexerá no tamanho da bancada petista, a maior da AL-BA, com a efetivação de Neusa Cadore como deputada e a subida de Marcelino Galo, que estava como segundo suplente, para assumir o mandato vago de Osni Cardoso, atualmente na Secretaria de Desenvolvimento Rural do governo Jerônimo.