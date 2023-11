Rui Costa participa de evento com secretarias estaduais de comunicação | A TARDE

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, participará do 3º Fórum Nacional das Secretarias Estaduais de Comunicação, evento que acontece em Foz do Iguaçu, no Paraná, entre esta segunda-feira, 20, e terça-feira, 21.

No evento, que também contará com a presença de outras autoridades e de especialistas em comunicação, serão debatidas as boas práticas na publicidade digital e a transparência, além da relação dos governos com o jornalismo multiplataformas.

Participarão o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD); o CEO do Portal Poder 360º, Fernando Rodrigues; e o gerente de integração e planejamento de jornalismo do SBT, Rodrigo Hornhardt; além de secretários, gestores e profissionais de comunicação de todo o Brasil.

Com edições anteriores realizadas na Bahia e no Rio de Janeiro, o Fórum Nacional das Secretarias Estaduais de Comunicação tem como objetivo incentivar a participação das secretarias estaduais na formulação e execução de políticas públicas de comunicação e no intercâmbio de profissionais de todo o Brasil.