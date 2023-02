Secretário de Cultura salienta a importância do Carnaval no interior

O Secretário de Cultura, Bruno Monteiro falou na tarde deste domingo, 19, sobre a importância de parcerias políticas para alavancar a folia também nas cidades do interior baiano.

“Nós temos hoje um chamamento a prefeitos e prefeitas no carnaval. Estamos hoje com esse apoio em mais de 70 municípios e isso vai se ampliando. É uma demonstração ótima do quanto podemos apoiar e priorizar as políticas culturais onde as pessoas estão”, disse o Secretário em entrevista ao Portal A TARDE.

Monteiro ainda fez questão de afirmar que esse movimento não se restringe ao carnaval e as micaretas. Para ele, os eventos se tratam de uma política constante.

Por fim, o secretário de Turismo salientou que o espaço das manifestações culturais "vem se ampliando na medida do possível”. Movimento que não se restringe ao Carnaval e micaretas, mas também ao São João, quando o governo apoiou mais de 70 municípios, segundo o Secretário.