“Segurança pública não é só Polícia”, diz Jerônimo ao inaugurar escola | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) inaugurou na manhã desta quinta-feira, 19, mais um colégio de ensino em tempo integral. A entrega ocorreu no bairro de Portão, em Lauro de Freitas, em evento do qual também participou a prefeita Moema Gramacho (PT).

Em fala à imprensa, Jerônimo relacionou a construção das escolas de tempo integral ao combate ao crime organizado. Para ele, a Educação é um dos passos que devem ser dados na política estadual de segurança pública.

“Quando um jovem ou um adolescente entra por aquela porta da escola, a família sabe que está segura. Porque aqui os professores, a coordenação pedagógica, os servidores, os próprios estudantes fiscalizam uns aos outros, para evitar que por ali entre um convite para a droga, para o crime”, avaliou o governador.

Jerônimo também citou a entrega de mais de 1.600 novas armas realizada na terça-feira, 17, direcionada às equipes da Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica (DPT). De acordo com o governador, a compra de armamentos não é algo que o agrada, mas que acaba sendo necessário diante do contexto da violência no estado.

“Eu não gostaria de estar anunciando entrega de armas. Nunca gostaria disso. Mas é obrigação minha preparar a Polícia para enfrentar o crime organizado em condições de proteger os nossos policiais, de fazer a proteção da comunidade. Então não vou abrir mão de poder equipar a Polícia com viaturas, tecnologias, câmeras, concursos, armas, helicóptero, para fazer a nossa proteção”, disse Jerônimo.

“Mas segurança pública não é só Polícia, não é só arma. Segurança Pública é cultura, é a Lei Paulo Gustavo, colocando quase 300 milhões [de reais] para fortalecer a cultura; é uma escola dessas, com um campo society, com uma quadra coberta, com uma piscina, com teatro, para a comunidade perceber que aqui a gente pode criar um ambiente de geração de renda para a juventude, de expectativas de cuidado, de zelo. Portanto, eu entendo uma escola como essa como um equipamento de aprendizagem, de cultura e de segurança pública”, complementou o governador.