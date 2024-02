Sílvio Humberto defende inclusão vertical no carnaval de Salvador | A TARDE

O vereador Sílvio Humberto (PSB) falou sobre o protagonismo afro no carnaval de Salvador e destacou que ainda há um longo caminho para começar a transformar uma estrutura que, ainda hoje, é excludente.

“Os blocos afro têm 50 anos. Quando saíram a primeira vez disseram que eram a nota destoante do Carnaval de Salvador. A cidade não vai se posicionar internacionalmente, não é só um discurso de capital afro. As pessoas negras precisam se apropriar economicamente, financeiramente, minimamente do resultado que dá esse carnaval”, diz o parlamentar.

Para Sílvio Humberto, a redução dessas desigualdades exige ações permanentes e que transformem as estruturas de poder político e econômico. “Para dar esse salto qualitativo, é preciso que as elites entendam que a gente precisa trabalhar inserção vertical, você precisa estar no topo, no meio e na base. Porque nós estamos lutando contra algo que é estrutura e se é estruturante você precisa de ações sistemáticas e sistêmicas”.