Solla valoriza "resgate do Samu" no novo governo | A TARDE

Presente na entrega de nova frota de ambulâncias de diversos municípios baianos realizada pelo Ministério da Saúde, na segunda-feira (27), o deputado federal Jorge Solla (PT) valorizou o que chamou de "um resgate da Saúde brasileira" promovida pelo governo federal.

O evento teve participação da ministra Nísia Trindade e do governador Jerônimo Rodrigues. Ao todo, serão 36 veículos direcionados para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Na reunião, Solla criticou o governo Bolsonaro pela falta de atuação na área da saúde.

“Sabe a quantos anos a gente não via uma imagem dessa? Há mais de seis anos, hoje me permita, eu vou falar sobre isso aqui. O Samu, até o governo da presidenta Dilma, tinha uma renovação de frota automática há cada cinco anos. Nós estamos há mais de seis anos sem o Ministério da Saúde entregar ambulâncias para renovação, a frota do Brasil inteiro sucateada, sendo que se trata do maior programa hospitalar de urgência no mundo”, afirmou ao Portal A TARDE.

"Hoje a pauta é o Samu, é o Brasil voltando a construir um Sistema Único de Saúde, é o Governo Federal voltando a se preocupar em salvar as vidas dos brasileiros", concluiu.

O parlamentara também elogiou a atuação do STF, atualmente em pé de guerra com o parlamento por conta da aprovação da PEC que limita as decisões individuais dos ministros do tribunal,

“Se não fosse o STF, a destruição do país seria ainda maior, ainda bem que nós tivemos no STF ministros corajosos que enfrentaram o governo genocida, que pautaram as ações de saúde, enfrentaram e fizeram contraponto na maior crise sanitária da história que o mundo passou no últimos 100 anos, tendo o pior governo da história da república”, declarou.