Suíca defende candidatura própria do PT para a Prefeitura de Salvador

O vereador Luiz Carlos Suíca (PT) comentou as movimentações internas no PT para a disputa da Prefeitura de Salvador nas eleições que acontecerão em 2024. Ao Portal A TARDE, o edil da Câmara Municipal da capital baiana defendeu que o partido lance um nome que agrade a militância e se colocou à disposição para ser candidato.

"O PT sempre discute (ter candidato). Algumas figuras acham que não tem condição, outras acham que sim e sou do time que temos que ter candidatura. Dessa vez não dá para colocar uma candidatura qualquer. Tem que ser alguém com nome no partido, que defenda bandeiras como a questão racial, das mulheres, LGBTQIA+, e que defenda com o coração e de verdade. Meu nome está à disposição", disse o vereador.

>> Marta Rodrigues defende nome feminino para prefeitura de Salvador

"Historicamente, o PT sempre teve candidato (para a Prefeitura de Salvador). A gente sonha ainda em administrar essa cidade, que tem 85% da população de negros e pretos, que não podem ter seus destinos traçados por pessoas brancas. Não quero dizer com isso que todos os negros são aliados e todos os brancos inimigos", acrescentou.

O vereador ainda comentou os impactos na Bahia de uma possível união nacional entre PP e União Brasil. No estado, o PP faz parte da base do governo, enquanto o União Brasil é oposição. O UB também é o partido do atul prefeito de Salvador, Bruno Reis. "A fusão não atrapalha, é importante para um debate político muito mais civilizado do que aqueles que vimos no passado", opinou.

Suíca também comentou o encontro de Bruno Reis com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Brasília. Na ocasião, um dos assuntos abordados foi a dificuldade enfrentada pelos municípios com o transporte público. O prefeito de Salvador disse ao presidente da República que o sistema de transporte está falido e a tarifa não remunera mais o sistema

"Foi um encontro com diversos prefeitos e Bruno não iria perder a oportunidade de tirar uma foto amistosa com o maior presidente do Brasil. Uma oportunidade de aproximação e essa conversa de dizer que Salvador, qualquer município ou qualquer estado anda sozinho, isso não é real. Todos precisam dos recursos do governo federal e Lula já mostrou que vai governar para todos", falou o vereador.