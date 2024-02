Tiago Ferreira: "Esse é o ano de colher os frutos" | A TARDE

A prioridade do PT na eleição municipal é manter a bancada de quatro cadeiras na casa legislativa, mesmo sem um candidato da legenda ao Executivo. A informação é do líder do partido na Câmara Municipal, Tiago Ferreira, que não vê problema em não ter um cabeça de chapa.

“Cada vereador e vereadora teve a oportunidade durante esses três anos de semear algo para a população de Salvador. Quem tem trabalho, tem cuidado das suas bases, claro que eleição é eleição e ninguém ganha de véspera. Acho que esse é o ano da gente colher os frutos dos três anos passados”.

Ferreira vê até a possibilidade de o PT ampliar o número de mandatos. “Se a gente puder dar uma esticadazinha para fazer mais um, nós vamos trabalhar nessa perspectiva, mesmo não tendo a candidatura (majoritária) do PT”, disse o vereador, que lembrou da redução do número de candidatos. “Temos que aumentar os votos nominais, sabemos que reduziu o número de candidatos, de 1,5 mil para 800, 900, com maior concentração de votos”.

Sobre o engajamento petista na campanha do vice-governador Geraldo Júnior, Tiago Ferreira é claro. “Se o candidato absorver o programa da esquerda, é possível que a militância vá para as ruas como se fosse para o PT”.

O líder do partido lembra de conversas entre o presidente estadual da legenda, Éden Valadares, e o líder do governo Jerônimo, Rosemberg Pinto, que defende um vice do PT. “Eu Particularmente acho que fica a critério do núcleo duro do governo fazer a avaliação de quem melhor agrega”, desconversou.