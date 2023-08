União Brasil já discute eleições candidaturas a prefeito em 2024

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) admitiu nesta segunda-feira, 14, que o seu partido já está debatendo as candidaturas a prefeito em 2024. Questionado sobre a pauta do último encontro partidário, ocorrido no dia 7, o gestor municipal soteropolitano respondeu que as disputas eleitorais do próximo ano foram abordadas.

“Nessa reunião, nós tratamos, na maioria do tempo, da estratégia para o fortalecimento do partido na Bahia: a instalação das comissões promissórias, as definições das candidaturas ao prefeito. E é natural que, numa reunião como essa, se discutam outros problemas, que foram levantados e que acabaram com a gente definindo a estratégia e como se posicionar diante desses outros problemas”, contou Bruno Reis.

Acerca de sua própria candidatura à reeleição, Bruno Reis despistou e disse que só vai tomar essa decisão em 2024.

“Essa decisão, fatalmente, só vai ocorrer ano que vem, se serei candidato à reeleição e, a partir daí, é que eu vou iniciar as conversas com os parceiros, com os aliados políticos atuais e com outros que queiram colaborar com o processo, para a gente poder, até 5 de agosto — portanto, ainda falta um ano para essas definições”, declarou o prefeito de Salvador.

Bruno Reis tem evitado falar de política com a imprensa durante os eventos oficiais da prefeitura de Salvador. Para o prefeito, a prioridade no momento é falar em obras e realizações.