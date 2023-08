O senador Jaques Wagner disse que está buscando uma solução para a queda no repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), realizado pelo Governo Federal. Presente na caravana federativa, que foi aberta em Salvador e oferece atendimento às prefeituras para adesão a programas sociais, A União dos Municípios da Bahia (UPB), convocou para o dia 30 o ato "Sem FPM, não dá", uma paralisação das prefeituras para cobrar a recomposição das perdas.

Wagner disse que tem buscado uma solução para a queda de receita nos municípios. "Nós precisamos lembrar de como o governo recebeu a economia. Tivemos um período tumultuado, com gastos exagerados no governo passado, principalmente no período eleitoral", lembra o senador. Ele disse que já conversou com o poresidente Lula para tentar buscar uma solução e aguarda a tramitação de um projeto de lei de sua autoria para reduzir a contribuição previdenciária das prefeituras.

"Espero que a receita de impostos federais, que é de onde vem o FM, volte a crescer", disse Wagner, sem descartar uma medida paliativa por parte do Governo Federal. "Pode ser que apareça uma proposta emergencial para socorrer as prefeituras, todos nós sabemos que é o elo mais fraco da cadeia federativa, que têm receita menor, portanto estamos atentos e vamos achar um caminho para aliviar a vida dos prefeitos".