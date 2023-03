Velloso destaca papel da primeira-dama: "Atuação de compromisso"

A primeira-dama da Bahia, Tatiana Velloso, marcou presença na manhã desta quarta-feira, 8, na abertura da Feira Março Mulher, realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Em conversa com o Portal A TARDE, Velloso destacou a importância do papel da primeira-dama em dias atuais, onde a presença da mulher está cada vez mais importante em diversos cenários.

"O papel da primeira-dama é uma atuação de compromisso e que traz essa representatividade. No caso da Bahia, ainda assumo como presidente das voluntárias sociais da Bahia e isso é importante, pois envolve outras mulheres, toda uma estrutura que articula com as políticas públicas do estado, especialmente com o seguimento das mulheres, mas também com outros grupos que têm seus direitos violados. A mulher não está atrás, precisa ocupar o espaço que ela quiser. Defendo sempre esse papel de integração", disse Tatiana Velloso.

Por fim, a primeira-dama falou sobre a importância de celebrar o Dia Internacional da Mulher, neste 8 de março, e complementou com a importância da gestão estadual para promover iniciativas visando a pauta.

"Hoje é um dia importante de luta e conquista das mulheres para garantir seus direitos e luta contras as violações que ainda sofremos na condição de mulher. Nesse dia, o governo do estado, junto com as demais secretarias, estamos garantindo serviços de saúde e cidadania, mas também com eventos culturais que traduzem nossa identidade e cultura", concluiu.