Vereador propõe projeto de passe livre estudantil na CMS | A TARDE

O vereador Randerson Leal (PDT) encaminhou à Câmara Municipal de Salvador (CMS) um projeto de lei que dispõe sobre o passe livre estudantil nos serviços de transporte público municipal. Proposição foi protocolada na Casa, na quinta-feira, 16.

Para justificar o documento, o parlamentar frisa que os estudantes soteropolitanos não possuem poder aquisitivo para custear o valor tarifário dos ônibus, que passou de R$ 4,90 para R$ 5,20.

“A maioria dos estudantes da cidade de Salvador são pessoas de baixa renda, que não têm condições de pagar o transporte nem para ir estudar”, argumenta.

Leal ainda completa que é “de suma importância começarmos a tratar verdadeiramente o transporte como direito e como elemento essencial para o alcance de uma melhor qualidade de vida. Devemos ter como horizonte um sistema de transporte público que não mais esteja voltado para o lucro, mas que seja responsabilidade direta do município”.

Uma proposta parecida com a de Leal, contudo, já foi rejeitada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa durante votação em plenário do subsídio dos transportes. A matéria foi apresentada pela bancada de oposição, a qual faz parte, como emenda ao projeto de lei do Executivo.

Questionado sobre o assunto, o vereador afirmou que espera reverter a decisão dos colegas após o novo pedido e frisa que a proposição é fruto de um apelo popular.

“Eu faço o que as pessoas trazem para gente de informação, de pedido. Tento elaborar um projeto perfeito em termos de constitucionalidade e de ação efetiva para ajudar a população. Eu espero que a gente possa reverter isso aí na CCJ ou no plenário da Câmara e de repente, a gente possa aprovar”, argumentou o pedetista.