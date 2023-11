Vereador quer que prefeitura use "asfalto ecológico" em obras | A TARDE

O vereador André Fraga (PV) apresentou um projeto de indicação à Câmara Municipal de Salvador (CMS) para que a a prefeitura passe a utilizar asfalto ecológico nas obras de pavimentação e recapeamento da cidade.

O asfalto ecológico é um tipo de revestimento de pavimento que leva em sua composição cerca de 14% de pó de pneu moído, origem do nome. Este pó utilizado em sua fabricação é resultado da reciclagem de pneus descartáveis, fato que caracteriza o produto como sustentável, ou "eco-friendly".

De acordo com a proposta do vereador, a ideia considera a sustentabilidade ambiental para a adoção do asfalto ecológico nas obras, tendo em vista contribuir para a redução da emissão carbono e minimizar os impactos negativos no meio ambiente, incluindo a diminuição da emissão de gases de efeito estufa.



"A utilização de asfalto ecológico se alinha com a necessidade de conservar recursos naturais, uma vez que muitos desses materiais são produzidos a partir de materiais reciclados, reduzindo a extração de recursos naturais e o desperdício de materiais", diz a justificativa do projeto.

Na proposta, o parlamentar diz ainda que o asfalto ecológico "é durável e resistente" e capaz de suportar cargas pesadas, reduzindo a necessidade de manutenção constante e proporcionando estradas mais seguras para os cidadãos.

A proposta precisará tramitar pelas comissões da CMS antes de ir a plenário para votação dos vereadores.