Vereadores avaliam instalar comissão especial para investigar ViaBahia

Os vereadores da Câmara Municipal de Salvador (CMS) analisam a possibilidade de instalar uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para apurar os serviços prestados pela ViaBahia, concessionária que administra as BRs 116 e 324.

A intenção foi despertada nesta segunda-feira, 14, após as queixas dos moradores do Bosque Imperial de Inema e Loteamento das Mangueiras, que discursaram na Tribuna Popular da Casa Legislativa. Na oportunidade, os edis reforçaram as reivindicações dos residentes e cobraram uma investigação mais aprofundada contra a concessionária.

Dentre os vereadores que corroboraram com o início do colegiado especial estão: Carolino (Podemos), que atendeu os líderes comunitários em seu gabinete; Tiago Ferreira (PT); André Fraga (PV) e o líder do governo, Kiki Bispo (União Brasil).

O somatório das queixas contra a concessionária resultou em um pedido de investigação que tramita na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), após apresentação do requerimento do deputado estadual Marcinho Oliveira (União Brasil). Além disso, os deputados federais também recorreram a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para pedir explicações sobre a atuação da empresa no estado.