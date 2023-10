Vereadores se reúnem com Bruno Reis para alinhar projetos | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) reuniu todos os vereadores da base aliada em um almoço no seu gabinete, na tarde desta segunda-feira, 16, no Palácio Thomé de Souza. Na pauta do encontro, os parlamentares discutiram as propostas que o Executivo encaminhará à Câmara Municipal de Salvador (CMS) neste mês, assim como a execução de obras, de autoria dos edis. Entre os temas debatidos estão os incentivos fiscais, melhorias nos transportes públicos e o Programa de Parcelamento Incentivado (PPI).

"Definimos alguns projetos que vem para a Câmara, do Executivo. O prefeito passou algumas coisas que irá realizar na cidade e os vereadores acharam que são coisas positivas. Eu espero que quando chegar na Câmara, tenha voto favorável", afirmou o presidente da CMS, Carlos Muniz (PSDB).

Com maioria de parlamentares eleitos na Casa Legislativa, as proposições encaminhadas do Executivo não enfrentam resistências no momento de votação por parte dos vereadores. Alguns, contudo, estranham os vetos do chefe do Executivo municipal em determinadas propostas, como foi o caso do vereador Cláudio Tinoco, que votou contra o veto do gestor municipal no projeto de sua autoria.



O encontro de Bruno Reis com os edis acontece dois dias após a reunião do governador Jerônimo Rodrigues (PT) com os membros da sua base realizada no sábado, 14, para discutir as eleições de Salvador. Questionado sobre o assunto, o vereador Paulo Magalhães Júnior (União Brasil) negou que neste almoço, encerrado às 17h30, os parlamentares trataram sobre as corridas eleitorais do ano que vem.

"Foi tranquilo, reunião de rotina mesmo da base. O prefeito convidou para ouvir os vereadores, falar sobre obras, demandas, projetos e dizer que os vereadores também tem que demandar as suas obras e se organizar", contou o parlamentar ao portal A TARDE, na noite desta segunda-feira, 16.

Apesar desta declaração, o parlamentar também considerou necessário o esforço do prefeito Bruno Reis (UB) com a execução de obras de melhorias para cidade, com vistas para 2024.

"Agora, a gente tem que trabalhar já focado no ano que vem que será um ano de eleição, uma eleição muito dura, não tem clima de já ganhou e nem salto. Muito pelo contrário, vamos arregaçar as mangas e trabalhar cada vez mais", disse.

"Independente do candidato que seja da oposição que a gente nem sabe quem é ainda, aqui vai encontrar muito trabalho e esse grupo unido", acrescentou.

Devido ao encontro a portas fechadas, que contou com a presença de 32 vereadores, a sessão ordinária desta segunda não teve quórum suficiente para ser iniciada. Apenas nove vereadores estiveram na Casa.