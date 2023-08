Vídeo: Vereadores brigam durante sessão na CMS e sessão é encerrada

O clima esquentou na Câmara Municipal de Salvador (CMS) durante a sessão ordinária desta segunda-feira, 28, entre os vereadores Ricardo Almeida (PSC) e Claudio Tinoco (União Brasil) contra os colegas de oposição.

Tudo começou com debate acalorado entre os vereadores Tiago Ferreira (PT), quando o parlamentar usou o púlpito para pedir apoio da base governista em torno do nome do deputado estadual Robinson Almeida, pré-candidato do PT em Salvador para as eleições municipais. Almeida, por sua vez, rebateu a declaração e logo em seguida, iniciou-se uma discussão generalizada envolvendo o vereador e Marta Rodrigues (PT).

Tinoco, por sua vez, pediu questão de ordem para comentar o assunto a Isnard Araújo (PL) que estava presidindo a sessão no momento, mas não foi atendido devido ao pedido de verificação de quórum do vereador Arnando Lessa (PT).

A verificação de quórum consiste em zerar o painel da sessão e fazer uma recontagem de vereadores presentes na CMS. Para obter quórum, precisam estar no plenário ao menos 14 parlamentares. Na oportunidade, tinham poucos edis, o que motivou Isnard a encerrar a sessão.

Cássio Moreira | Ag. A TARDE