Wagner descarta desavença com Rui Costa: ‘bobagem’

O senador Jaques Wagner descartou nesta quinta-feira, 24, qualquer tipo de rusgas na relação com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Amenizando o possível racha, o líder do governo no Congresso avaliou o assunto como “invenção” e classificou como “bobagem”.

“Isso aí o pessoal está querendo inventar, não tem briga nenhuma, não tem contencioso nenhum. Não aposte em nenhuma briga, porque é bobagem”, frisou, em entrevista à imprensa na Caravana Federativa, que acontece na área verde da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Nos bastidores, vem sendo ventilado que a relação dos ex-governadores baianos está bastante desgastada. O suposto desgaste teve início após a indicação da ex-primeira-dama Aline Peixoto ao Tribunal de Contas do Município (TCM).

Além disso, a possível disputa pelo posto de candidato ao Senado em 2026 tem movimentado os bastidores políticos do grupo.

“Podemos em algumas coisas pensar diferente, isso não é problema. Isso só mostra que é um grupo arejado e que as pessoas têm liberdade”.