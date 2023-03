BBB 23: Fred supera Domitila em prova do Quarto Branco

A dinâmica do Quarto Branco do BBB 23 chegou ao fim na madrugada desta quinta-feira, 9, após a participante Domitila cochilar e deixar cair no chão uma placa.

Fred venceu a disputa e foi comemorar com os brothers da casa. Com a derrota, Domitila está no Paredão do BBB 23. Já o vencedor da prova ficou com a imunidade.

"Parabéns, Domi. Você lutou muito, muito difícil isso aqui. Física e mentalmente. Parabéns”, disse Fred para a companheira de prova.

Domitila permanece no carro do Quarto Branco e volta para o BBB 23 no programa ao vivo desta quinta-feira, 9.

domitila no quarto branco:



> carregava consigo o medo de cair num 6º paredão



> já estava com o psicólogo abalado por ter acabado de voltar de um (onde enfrentou 2 amigas)



> ficou dentro do carro justamente do lado do motorista, onde tinha o volante para tomar seu espaço



>… https://t.co/CZ445aVlOE pic.twitter.com/8WruricmHr — paiva (@paiva) March 9, 2023