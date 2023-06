Bicentenário do 2 de Julho será celebrado na Argentina

A celebração do Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia, no dia 2 de julho, será realizada na cidade de Buenos Aires, na Argentina. O evento foi firmado entre a Secretaria de Cultura do Governo do Estado da Bahia (SecultBa) e a Casa Pátria Grande Nestor Kirchner.

Titular da pasta, Bruno Monteiro foi o responsável pela articulação do evento. O secretário, que está na Argentina, integrou a comitiva do Ministério da Cultura do Brasil (MinC), para participar do Mercado de Indústrias Culturais Argentinas (MICA), de 1 a 4 de junho de 2023.

“Nosso encontro foi muito produtivo. Na nossa primeira agenda em Buenos Aires, além de fechar o acordo para o evento do bicentenário na Argentina, também já saímos com muitas perspectivas de integração de políticas culturais”, relata o secretário Bruno Monteiro.



O diretor da Casa Pátria Grande Nestor Kirchner, Matias Capeluto, colocou o órgão, ligado à Presidência da Argentina voltado à promoção da integração latino-americana, à disposição para a realização do evento comemorativo que tem a proposta de ressignificar o sentido da Independência do Brasil na Bahia também para o mundo.

Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia

Elemento de protagonismo e emancipação social, o Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia será comemorado pelo Governo do Estado da Bahia com ações e festejos em diversas cidades baianas.

A comemoração visa reforçar a sensação de pertencimento e orgulho dos baianos e baianas, fortalecendo a memória desse momento crucial para a emancipação do povo brasileiro, além de promover o resgate da auto-estima e enaltecer a bravura do povo baiano protagonista na luta pela independência e liberdade do país.

Em celebração ao 2 de julho, outras atividades vão acontecer ao longo do ano destacando personagens importantes da história e que resultarão em um legado permanente que será entregue ao povo baiano e brasileiro sobre a história de luta na Bahia, Terra da Liberdade.