Bloqueio no orçamento não atingirá Saúde e Educação

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou nesta segunda-feira, 29, que o bloqueio de R$ 1,7 bilhão que será feito no Orçamento não vai atingir as pastas da Saúde e da Educação e algumas outras pastas menores.

O governo anunciou na semana passada o bloqueio de R$ 1,7 bilhão nas chamadas despesas discricionárias do Orçamento deste ano para cumprir o teto de gastos, regra fiscal que ainda está em vigor.

"A JEO [Junta de Execução Orçamentária] já se reuniu, nós já fechamos questão em relação a isso. O que só posso adiantar para vocês que fiquem tranquilos que os ministérios menores, que têm menores orçamentos, Educação e Saúde estarão preservados", afirmou Tebet após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.



A JEO é formada pelos ministérios da Fazenda, Planejamento, Gestão e Casa Civil. Cabe à JEO definir, entre outras coisas, como será feito o bloqueio de recursos do orçamento.